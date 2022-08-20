У Харкові стартував проєкт з перетворення закинутих підвалів на укриття

Про це повідомили на сторінці організації у facebook.

"Наша велика мета – підготовка достатньої кількості підвалів для безпечного розташування 100 000 людей. За останні два тижні за допомоги наших давніх друзів і партнерів з фондів Razom for Ukraine і Nova Ukraine ми зробили перший крок на цьому шляху – підготували 12 підвалів для розташування близько 1 580 людей", - йдеться у повідомленні.

Для роботи фонд зібрав шість будівельних бригад, виокремив процеси роботи і стандарти, які засновані на вимогах ДСНС. З наступного тижня планують створити ще 16 бомбосховищ. В укриттях зможуть розміститись 4 000 харків’ян.

Першу зупинку громадського транспорту, яка слугуватиме укриттям від обстрілів, встановили 19 серпня у Харкові.

У ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.

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