У Херсоні окупанти захопили підприємство з пошиття одягу, - поліція
У центрі Херсона російські загарбники захопили майно підприємства з пошиття одягу
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
"У центрі Херсона представники окупаційної влади захопили приміщення, де до війни розташовувалося підприємство з пошиття одягу. Нині все обладнання цеху використовується для потреб окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у поліцію надійшла інформація про викрадення російськими військовими та представниками ФСБ на території області 8 людей. Чоловіків та жінок забирали з домівок та з вулиць у с.Веселе, в Херсоні, Генічеську та Білозерській територіальній громаді.
Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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