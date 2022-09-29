Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У центрі Херсона представники окупаційної влади захопили приміщення, де до війни розташовувалося підприємство з пошиття одягу. Нині все обладнання цеху використовується для потреб окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у поліцію надійшла інформація про викрадення російськими військовими та представниками ФСБ на території області 8 людей. Чоловіків та жінок забирали з домівок та з вулиць у с.Веселе, в Херсоні, Генічеську та Білозерській територіальній громаді.

Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Станом на 28 вересня на південному фронті ведуть позиційні бої, а ЗСУ намагаються покращити своє становище та закріпитись на нових позиціях.

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