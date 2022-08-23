Про це інформують місцеві телеграм-канали та деякі російські пропагандистські ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій, захований у кущах. Інцидент стався о 18:20. Як передають місцеві телеграм-канали, співробітники російських силових відомств того ж дня розпочали пошук свідків та проводили посилені обшуки в окремих житлових будинках міста.

Як відомо, Телегін – близький приятель гауляйтера Сальдо. Свого часу він очолював "Блок Володимира Сальдо" та брав участь у його передвиборчій кампанії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb