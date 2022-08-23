У Херсоні організували замах на колаборанта Телегіна. Пропагандисти заявляють, що він вижив
У понеділок 22 серпня у Таврійському мікрорайоні Херсона пролунав вибух, унаслідок якого було поранено так званого керівника окупаційного "Департаменту внутрішньої політики ВДА" колаборанта Ігоря Телегіна
Про це інформують місцеві телеграм-канали та деякі російські пропагандистські ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
За попередніми даними, спрацював вибуховий пристрій, захований у кущах. Інцидент стався о 18:20. Як передають місцеві телеграм-канали, співробітники російських силових відомств того ж дня розпочали пошук свідків та проводили посилені обшуки в окремих житлових будинках міста.
Як відомо, Телегін – близький приятель гауляйтера Сальдо. Свого часу він очолював "Блок Володимира Сальдо" та брав участь у його передвиборчій кампанії.
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