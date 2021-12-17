У Херсоні затримали поліцейського, який вимагав 100 тис. грн за приховування розкрадань на 240 тис. грн

Про це повідомляє ДБР.



За попередньою інформацією слідства, у листопаді 2021 року поліцейський виїхав на виклик на держпідприємство, де зі складу елеватора зникли пестициди вартістю більше ніж 240 тис. грн.



У розкраданні він запідозрив працівника, і запропонував йому за 100 тис. грн уникнути кримінальної відповідальності.



Отримати ці гроші поліціянт хотів якнайшвидше.



Його затримали 16 грудня 2021 після одержання всієї суми.



Правоохронцю повідомлять про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.



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