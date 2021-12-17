Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Херсоні затримали поліцейського, який вимагав 100 тис. грн за приховування розкрадань на 240 тис. грн

У Херсоні затримали поліцейського, який вимагав 100 тис. грн за приховування розкрадань на 240 тис. грн

17 грудня, 2021 п'ятниця
14:19
Кримінал

ДБР затримало в. о. начальника сектору кримінальної поліції Каховського райвідділу, який вимагав хабар за приховування злочину

Про це повідомляє ДБР.

За попередньою інформацією слідства, у листопаді 2021 року поліцейський виїхав на виклик на держпідприємство, де зі складу елеватора зникли пестициди вартістю більше ніж 240 тис. грн.

У розкраданні він запідозрив працівника, і запропонував йому за 100 тис. грн уникнути кримінальної відповідальності.

Отримати ці гроші поліціянт хотів якнайшвидше.

Його затримали 16 грудня 2021 після одержання всієї суми.

Правоохронцю повідомлять про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
хабар
затримання
Херсон
поліцейський
ДБР
Читайте також:
16 грудня, 2021 четвер
Долар в Україні продовжив дорожчати
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
15 грудня, 2021 середа
Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона з переможцем поєдинку Камбосос - Хейні, - промоутер
російські війська
15 грудня, 2021 середа
"Продовольство призначалося для військових РФ, що дислокуються у "ДНР" та "ЛНР": суд Ростова вперше визнав наявність військ на Донбасі
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
17 грудня
16:14
Омікрон
"Омікрон" може спричинити масштабну п'яту хвилю пандемії коронавірусу, - МОЗ Німеччини
16:01
Наталка Діденко
В Україну 18-19 грудня прийдуть волога, хмарна погода та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
15:56
російські війська
Окупанти стягують на Донбас танки, міномети й артилерійські установки та облаштовують нові вогневі позиції, - розвідка
15:53
Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
15:51
Віталій Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 17 грудня. Саміт “Східного партнерства” і перспективи Євроінтеграції України. Інцидент із заступником міністра та кадрова політика влади
15:49
Двох французів засудили за підготовку перевороту на Мадагаскарі
15:44
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
Україна розширила перелік професій для обов'язкової вакцинації проти COVID-19
15:32
У фракції "Голос" змінилось керівництво, її очолила Устінова
15:27
Підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання цін на товари, - економіст
15:26
Інфографіка
жінки-військові
33% українців готові чинити збройний опір у випадку нападу РФ, - опитування
15:05
У Чехії призначили новий уряд на чолі з Фіалою
14:54
каса
Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців
14:42
У понад 2 тис. сіл України вперше з'явився широкосмуговий інтернет
14:33
МЗС РФ
Відмова Україні у вступі до НАТО, обмеження військової діяльності: РФ оприлюднила вимоги щодо "гарантій безпеки"
14:29
Верховна Рада
Держсубсидії іноземним суб'єктам кінематографії на створення фільмів в Україні: Рада розблокувала законопроєкт
14:14
Гелен Морган
На тлі скандалу з вечіркою під час карантину партія Джонсона втратила місце в парламенті, яке мала 189 років
13:51
сертифікат вакцина
єПідтримка: на отримання виплат для вакцинованих записалися понад 3,2 млн українців
13:29
СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК на десятки мільйонів гривень
13:25
В унікальному українському проєкті здійснюються мрії загиблих Героїв
13:22
Сутички з поліцією, фаєри, перекриття дороги: під Радою ФОПи вимагають захистити спрощене оподаткування
13:12
швидка
Кримінальна відповідальність за напад на медиків "екстренки": у Раді зареєстрували законопроєкт
13:10
Pfizer вакцина
В США у вакцинованих Pfizer дітей зафіксували запалення серця
13:03
ФБР
У США заарештували інженера: намагався передати Росії інформацію про винищувачі
12:46
вугілля
Проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена, - Шмигаль
12:39
Meta заблокувала 1,5 тис. акаунтів "кібернайманців": стежили за 50 тис. користувачів
12:28
Прикордонники не пустили в Україну російського музиканта, який незаконно їздив до Криму
12:23
Boeing
Boeing планує побудувати свій новий літак у "метавсесвіті"
12:17
тролейбус
У Києві 18-19 грудня через ярмарки деякі тролейбуси й автобуси змінять маршрути
11:58
Роман Костенко
"Слуги" хочуть власний медіаресурс, але плутають "своє" та "державне", – нардеп Роман Костенко про реформування каналу "Рада"
11:57
Міська електричка Києва
У Києві через ремонтні роботи скасували низку рейсів міської електрички: перелік
11:56
Кулеба
Кулеба: бюджет США на 2022 рік передбачає допомогу Україні на $756 млн
11:41
єМалятко
Грошову компенсацію за "пакунок малюка" відтепер можна отримати в єМалятко
11:35
У японській лікарні спалахнула пожежа, підтверджено 19 загиблих
11:33
таблетки Merck від коронавірусу
Україна закупить 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір" проти COVID-19
11:13
вакцина
В Україні перші 14 громадян зробили додаткове щеплення від COVID-19
11:01
касовий апарат
Рада на позачерговому засіданні розгляне відтермінування запровадження касових апаратів для платників єдиного податку
11:00
Уперше в Україні. Укол за 3 млн грн врятував життя 12-річній онкопацієнтці зі Львова  
10:49
ОБСЄ
Заяви Росії про "провокації" мають на меті нову агресію проти України, - США в ОБСЄ
10:49
Сенатори США представили резолюцію на підтримку демократичної й незалежної України
10:43
Роман Костенко
"Зараз наша армія чи не єдина здатна протистояти РФ", – нардеп Роман Костенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV