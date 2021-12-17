У Херсоні затримали поліцейського, який вимагав 100 тис. грн за приховування розкрадань на 240 тис. грн
ДБР затримало в. о. начальника сектору кримінальної поліції Каховського райвідділу, який вимагав хабар за приховування злочину
Про це повідомляє ДБР.
За попередньою інформацією слідства, у листопаді 2021 року поліцейський виїхав на виклик на держпідприємство, де зі складу елеватора зникли пестициди вартістю більше ніж 240 тис. грн.
У розкраданні він запідозрив працівника, і запропонував йому за 100 тис. грн уникнути кримінальної відповідальності.
Отримати ці гроші поліціянт хотів якнайшвидше.
Його затримали 16 грудня 2021 після одержання всієї суми.
Правоохронцю повідомлять про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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