У Херсонській області ЗСУ затримали чотирьох російських військовослужбовців

Про це повідомляє Угруповання військ "Південь".



"Метою допиту являється отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу ЗС РФ, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом, отримання інформації щодо завдання підрозділу", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що це дозволить прогнозувати подальші дії противника щодо просування його підрозділів по території Херсонської області. Крім цього також планують встановити особисті дані захоплених військовослужбовців країни-агресора для подальшого обміну полоненими.

З 24 лютого із дев'ятьох напрямків наступу окупантів залишилися 2,5, на Херсонщині росіяни перейшли в оборону.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Берієв розповів, що в планах російських окупантів є приєднання Генічеського району Херсонської області до анексованого Криму.

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