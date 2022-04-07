У Херсонській області ЗСУ затримали чотирьох російських військовослужбовців
На території Херсонської області однією з розвідувальних груп Збройних Сил України, 7 квітня було затримано чотирьох військовослужбовців Російської Федерації. Наразі їх допитують
Про це повідомляє Угруповання військ "Південь".
"Метою допиту являється отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу ЗС РФ, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом, отримання інформації щодо завдання підрозділу", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що це дозволить прогнозувати подальші дії противника щодо просування його підрозділів по території Херсонської області. Крім цього також планують встановити особисті дані захоплених військовослужбовців країни-агресора для подальшого обміну полоненими.
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