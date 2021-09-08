У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого у війні з РФ
На Закарпатті вулицю Валентини Терешкової перейменували на честь загиблого на фронті командира взводу штурмової роти 93-ї окремої механізованої бригади Мирослава Мисли
Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов у Facebook..
“У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь командира взводу окремої зведеної штурмової роти “Карпатська Січ” 93-ї омбр Мирослава Мисли, який загинув 2 жовтня 2016 поблизу села Кримське Луганської області. Дізнався про це сьогодні, коли отримав відповідь на запит від Хустської міськради”, – написав він.
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Терешкова є чинним депутатом Державної думи РФ від партії “Єдина Росія” і голосувала за анексію Криму 2014 року та за надання дозволу президентові РФ вводити російські війська на територію України.
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