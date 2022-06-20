Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграм.

"У Києві відбудеться триденний марафон культурних подій "Маріуполь: Мистецтво vs Війна". Він пройде під егідою "ЯМаріуполь. Культура" та представить широку програму мистецьких подій", – зазначається у повідомленні.

Марафон триватиме 22-24 червня. Він пройде у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей (проспект Перемоги, 25А) у форматі тематичних виставок, зустрічей, майстер-класів, показів фільмів, також запланована віртуальна екскурсія, концерт та інші заходи.

“Через культуру ми привертаємо увагу всього світу до трагедії Маріуполя. Це наша потужна зброя у боротьбі за правду та за людей, які досі залишаються заручниками окупантів. Ми боремося за них, їх майбутнє, наш український Маріуполь на всіх фронтах, у тому числі й через мову мистецтва. Це яскравий сигнал для усього світу, якій закликає об'єднуватися заради повернення миру”, - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, російські загарбники ховають техніку серед житлових кварталів Маріуполя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb