У Києві 22-24 червня відбудеться марафон культурних подій "Маріуполь: Мистецтво vs Війна"
Марафон "Маріуполь: Мистецтво vs Війна" пройде у столиці в форматі тематичних виставок, зустрічей, майстер-класів, показів фільмів. Він має привернути увагу до трагедії Маріуполя
Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграм.
"У Києві відбудеться триденний марафон культурних подій "Маріуполь: Мистецтво vs Війна". Він пройде під егідою "ЯМаріуполь. Культура" та представить широку програму мистецьких подій", – зазначається у повідомленні.
Марафон триватиме 22-24 червня. Він пройде у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей (проспект Перемоги, 25А) у форматі тематичних виставок, зустрічей, майстер-класів, показів фільмів, також запланована віртуальна екскурсія, концерт та інші заходи.
“Через культуру ми привертаємо увагу всього світу до трагедії Маріуполя. Це наша потужна зброя у боротьбі за правду та за людей, які досі залишаються заручниками окупантів. Ми боремося за них, їх майбутнє, наш український Маріуполь на всіх фронтах, у тому числі й через мову мистецтва. Це яскравий сигнал для усього світу, якій закликає об'єднуватися заради повернення миру”, - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
- Нагадаємо, російські загарбники ховають техніку серед житлових кварталів Маріуполя.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.42
Купівля 34.42Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.93Продаж 37.15
- Актуальне
- Важливе