У Києві 28 липня обмежать рух через святкування Дня Хрещення Русі-України

Про це повідомляє прес-служба поліції.



"У зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва, буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку аби все відбулось без порушень", - йдеться у повідомленні.



Поліція закликає усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.



"Якщо необхідна допомога - звертайтесь до поліції", - йдеться у поліції.



Зазначимо, що православні 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb