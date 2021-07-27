У Києві 28 липня обмежать рух через святкування Дня Хрещення Русі-України
28 липня, у зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва, буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"У зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва, буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку аби все відбулось без порушень", - йдеться у повідомленні.
Поліція закликає усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.
"Якщо необхідна допомога - звертайтесь до поліції", - йдеться у поліції.
Зазначимо, що православні 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.
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