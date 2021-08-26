У Києві чоловік помер за кермом, сталась ДТП

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Зіткнення автомобілів Renault Megane і Opel Zafira. Невідомо, водій якого авто помер за кермом.



На місці перебувають патрульна поліція, слідчо-оперативна група та швидка.



Причину смерті чоловіка встановить експертиза.

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