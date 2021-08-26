У Києві чоловік помер за кермом, сталась ДТП
У Дніпровському районі столиці, поблизу метро Чернігівська водій помер за кермом, внаслідок чого сталась ДТП
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Зіткнення автомобілів Renault Megane і Opel Zafira. Невідомо, водій якого авто помер за кермом.
На місці перебувають патрульна поліція, слідчо-оперативна група та швидка.
Причину смерті чоловіка встановить експертиза.
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