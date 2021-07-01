У Києві горів супермаркет "Сільпо"

Про це повідомляють пресцентр ДСНС та “Київ оперативний”.

Сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19:30. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.

Рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20:07 - повністю загашено.





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