У Києві горів супермаркет "Сільпо"
У Києві горів супермаркет "Сільпо", який знаходиться на бульварі Кольцова в Святошинському районі
Про це повідомляють пресцентр ДСНС та “Київ оперативний”.
Сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19:30. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.
Рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20:07 - повністю загашено.
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