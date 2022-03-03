У Києві між правим і лівим берегом відкрили мости й оприлюднили графік роботи громадського транспорту
У Києві відкрили Північний і Дарницький мости, а також повідомили розклад роботи наземного громадського транспорту
Про це повідомила КМДА.
Сполучення Північним і Дарницьким доступне і для громадського, і для приватного транспорту.
Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення. Водії не можуть їздити смугою громадського транспорту, адже вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовим техніці та транспорту.
Крім того, влада Києва закликала не виїжджати до міста без нагальної потреби.
- №21 - від вул. Милославської до вул. Каштанової;
- №73 - вул. Милославської до до вул. Каштанової;
- №101 - від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;
- №103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка;
- №51 - через Дарницький міст;
- №55 - через Дарницький міст;
- №115 - через Дарницький міст;
- №114 - від Милославської до ж.м. Райдужний;
- №69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри;
- №90 - від вул. Туполева до вул. Гната Юри;
- №22 - через Дарницький міст;
- №91 - через Дарницький міст;
- №118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.
Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. "Васильківська" до вул. Смолича. Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Функціонують трамвайні маршрути №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А - за постійними схемами.
Організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа". Рух інших маршрутів тимчасово припинили.
Роботу маршрутів громадського транспорту можуть оперативно змінювати.
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