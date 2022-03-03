У Києві між правим і лівим берегом відкрили мости й оприлюднили графік роботи громадського транспорту

Про це повідомила КМДА.



Сполучення Північним і Дарницьким доступне і для громадського, і для приватного транспорту.



Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення. Водії не можуть їздити смугою громадського транспорту, адже вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовим техніці та транспорту.



Крім того, влада Києва закликала не виїжджати до міста без нагальної потреби.

№21 - від вул. Милославської до вул. Каштанової;

№73 - вул. Милославської до до вул. Каштанової;

№101 - від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;

№103 - від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка;

№51 - через Дарницький міст;

№55 - через Дарницький міст;

№115 - через Дарницький міст;

№114 - від Милославської до ж.м. Райдужний;

№69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри;

№90 - від вул. Туполева до вул. Гната Юри;

№22 - через Дарницький міст;

№91 - через Дарницький міст;

№118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Автобусні маршрути працюватимуть зі змінами:Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово припинено. Інші маршрути працюють за постійними схемами.Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. "Васильківська" до вул. Смолича. Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.Функціонують трамвайні маршрути №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А - за постійними схемами.Організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа". Рух інших маршрутів тимчасово припинили.Роботу маршрутів громадського транспорту можуть оперативно змінювати.

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