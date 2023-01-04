У Києві на 17 станціях кільцевої електрички запустили в тестовому режимі оплату карткою і пристроями з NFC
У Києві запустили в тестовому режимі валідатори для оплати проїзду карткою та пристроями з NFC на 17 станціях кільцевої електрички
Про це інформує Укрзалізниця.
"Укрзалізниця разом з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички", - пише пресслужба.
Відтепер валідатори з функцією безконтактної оплати встановлені на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська.
Для оплати проїзду необхідно прикласти банківську або транспортну картку, чи пристрій з NFC до валідатора.
"А щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями", - наголосили в Укрзалізниці.
Також пасажири Київської кільцевої електрички можуть купувати квитки в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах та соцмережах.
- Від 6 до 8 січня в Україні йтимуть додаткові рейси з Києва до Дніпра, Львова, Харкова, Кривого Рогу та зі Львова до Одеси.
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