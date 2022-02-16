У Києві на Майдані Незалежності пролунав гімн СРСР, це з'явилося в трасляції Reuters
Увечері 15 лютого під час прямої трансляції агентства Reuters з Майдану Незалежності у Києві, присвяченої загрозі військового вторгнення Росії, пролунав гімн СРСР
Трансляція доступна на YouTube-каналі Reuters.
Продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій в дописі на Facebook наголосив, що агентство просто веде трансляцію наживо і не може контролювати звуки довкола.
Автоматична камера агенства встановлена на одному з балконів готелю "Україна" і Каразій припускає, що гімн міг увімкнути хтось з його мешканців.
"За те, що відбувається в кадрі, ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність. Якщо в кадрі трапиться ДТП, то це не наша провина. Так само як ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю, що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", - написав він.
Продюсер агенства надав обгрунтування самому факту ведення трансляції із назвою "Погляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи".
Він уточнив, що медіа по всьому світу хочуть показати, який вигляд має Україна зараз, і матеріали агентства, зокрема, трансляція, допомагають у цьому.
"Чому вибрали саме цю картинку, думаю, пояснювати не треба - Майдан це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам", - зазначив він.
- Нагадаємо, що 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
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