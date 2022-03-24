У Києві на Центральному залізничному вокзалі з'явився центр кардіодопомоги, - Укрзалізниця
У Києві на Центральному залізничному вокзалі створили безкоштовний центр кардіодопомоги, лікарі вже консультують і оглядають пасажирів
Про це повідомила Укрзалізниця.
"На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні з'явився центр кардіодопомоги", - заявили в УЗ.
Кардіологи інституту Амосова почали надавати пасажирам консультації, проводити огляди, робити кардіограми, ехо-дослідження сердця й аритмологію.
Усі процедури виконують безкоштовно в медпункті вокзалу, вхід до якого розташований на східному боці 1 перону.
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