У Києві на Центральному залізничному вокзалі з'явився центр кардіодопомоги, - Укрзалізниця

Про це повідомила Укрзалізниця.



"На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні з'явився центр кардіодопомоги", - заявили в УЗ.



Кардіологи інституту Амосова почали надавати пасажирам консультації, проводити огляди, робити кардіограми, ехо-дослідження сердця й аритмологію.



Усі процедури виконують безкоштовно в медпункті вокзалу, вхід до якого розташований на східному боці 1 перону.

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