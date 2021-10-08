У Києві пікетували концерт російської співачки Круг у Жовтневому палаці на Алеї Небесної сотні
У Києві активісти пікетували виступ співачки з РФ Ірини Круг, за їх словами, вона виступала в окупованому Криму
Про це повідомляє Радіо Свобода,
На акцію протесту під палацом зібралися близько 10 людей. Серед них – учасники війни з РФ, волонтери.
У руках вони тримали плакати із написами "Повна заборона виступів москвоартистів!", "Московські виконавці – московські танки".Між активістами й глядачами спалахували суперечки.
Активісти закликали людей відмовитися від концерту.
Поліція не втручалась.
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