У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі журналістом та офіцером Олексієм Чубашевим

Про це інформує Суспільне.

Як передає Суспільне, на прощання з українським воїном прийшли дружина, побратими та друзі Олексія. Крім того, були присутні волонтери й журналісти.

Під час церемонії прощання показували фільм з кадрами життя Олексія. На відео він із сім‘єю, з друзями та на фронті.

Олексій Чубашев був автором програми "Рекрут UA", колишній керівник "Армія FM” та Військового телебачення України.

24 лютого 2022 року повернувся служити в ЗСУ. Загинув на фронті 10 червня у віці 30 років.

У нього залишилася дружина, маленька донька, а також син, що народився в березні цього року.

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