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У Києві попрощалися з командиром "Карпатської Січі" Олегом Куциним
На Майдані Незалежності в Києві 22 червня попрощалися з командиром "Карпатської Січі" Олегом Куциним, який загинув на фронті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Віддати останню шану Олегу Куцину прийшли побратими, а також небайдужі українці.
- 19 червня Олег Куцин загинув під час бойових дій на Ізюмському напрямку.
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