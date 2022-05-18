У Києві попрощалися з лейтенантом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Денисом Антіповим

Про це повідомляє Еспресо.

Український захисник був активним учасником мовного Майдану та Революції Гідності, працював асистентом кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології КНУ (корейська мова), засновник ветеранського бізнесу UA.GIFTS.

Денис Антіпов народився 1989 року в Івано-Франківську, але ще дитиною разом із батьками переїхав до Києва. У лютому 2015 р. пішов добровольцем у 5-ту батальйонно-тактичну групу 81-ї окремої аеромобільної бригади. Повернувся з фронту 2016 року, а з початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся на фронт.

9 березня він отримав численні травми під час артилерійського обстрілу біля міста Ізюм на Харківщині. Після лікування в госпіталі Денис повернувся на передову . 11 травня внаслідок ворожого обстрілу танками та артилерією противника на Харківщині український герой отримав поранення, несумісні з життям.

Поховають Дениса Антіпова 19 травня у селі Хотимир Івано-Франківської області.

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