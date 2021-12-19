У Києві повідомили про замінування двох вокзалів, людей евакуювали
У Києві повідомили про замінування Центрального та Південного вокзалів
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram,
Робота вокзалів обмежена.
"Всіх працівників та пасажирів з вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що поїзди курсують за графіком та посадка здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Оновлено. Вокзали вже працюють у штатному режимі.
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