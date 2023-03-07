Про це повідомила кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

Панахида за загиблими Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим розпочалася в Михайлівському соборі, українці попрощаються із захисниками на Майдані Незалежності.

Про загибель у Брянській області РФ чотирьох українських воїнів із диверсійної групи "Братство" стало відомо наприкінці грудня 2022 року.