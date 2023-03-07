Виконували найскладніші завдання в тилу ворога: у Києві прощаються з чотирма бійцями батальйону "Братство"
У Києві прощаються з чотирма бійцями батальйону "Братство", які виконували найскладніші завдання в тилу ворога. Хлопців поховають на Байковому кладовищі
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.
Панахида за загиблими Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим розпочалася в Михайлівському соборі, українці попрощаються із захисниками на Майдані Незалежності.
Про загибель у Брянській області РФ чотирьох українських воїнів із диверсійної групи "Братство" стало відомо наприкінці грудня 2022 року.
- Голова "Братства" Дмитро Корчинський 6 березня повідомив, що Мінкульт скасував дозвіл відспівати бійців "Братства" в Успенському соборі Лаври. У відомстві натомість заявили, що звернень від релігійних організацій не отримували, а тому жодних відмов чи погоджень не надавали.
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