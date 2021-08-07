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У Києві прощаються з Євгеном Марчуком

7 серпня, 2021 субота
14:17
Суспільство

У столиці відбувається церемонія прощання з українським політиком та державним діячем Євгеном Марчуком

Про це повідомляє Укрінформ

Прощання з Євгеном Марчуком відбувається в будинку офіційних прийомів за адресою вул. Грушевського, 22. 

"Сьогодні ми прощаємось із велетом, у якого весь час можна було і треба було вчитись. Дуже прикро, коли відходять люди, які вміли будувати державу, які це поставили як головне завдання... Прикро, що щороку ми втрачаємо людей, на яких будувалась Україна, відновлювалась незалежність, які могли б і сьогодні дати відповіді на те, як потрібно вирішувати ті проблеми і виклики, з якими ми стикнулись", - сказала голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Поховають Євгена Марчука на Байковому кладовищі.

Євген Марчук помер 5 серпня у віці 80 років. Він народився в 1941 році.  Працював у КДБ УРСР. Після проголошення Незалежності України - став першим очільником Служби безпеки України. Двічі був народним депутатом. У 1995 став прем'єр-міністром. Згодом у 1999 році його призначили секретарем РНБО, У 2003-2004 роках був міністром оборони України. З 2015 до 2019 року - один з учасників української делегації в ТКГ щодо Донбасу, з 22 листопада 2018 року до 19 травня 2019 року очолював делегацію.

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церемонія прощання
Євген Марчук
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