У Києві розпочалася "Кримська платформа". НАЖИВО
У Києві почався перший саміт "Кримської платформи" - ініціативи щодо деокупації півострова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До КВЦ "Парковий" прибули учасники "Кримської платформи".
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті.
Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.
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