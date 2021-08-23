У Києві розпочалася "Кримська платформа". НАЖИВО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



До КВЦ "Парковий" прибули учасники "Кримської платформи".



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті.



Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.



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