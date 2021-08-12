У Києві розпочався фестиваль інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2021

Про це повідомляє Укрінформ.



Упродовж трьох конкурсних днів міжнародне журі та інвестори обиратимуть переможців, які отримають фінансову підтримку та сприяння в реалізації.



Як зазначається, щороку на конкурс Sikorsky Challenge надходить близько 200 інноваційних стартап-проєктів. Та цьогоріч ювілейний фестиваль відзначився рекордною кількістю заявок - 320 охочих узяти участь.



"З них експертна рада відібрала до фіналу 130 стартап-проєктів і науково-технічних розробок у шістьох напрямах: оборона й безпека; промисловий хайтек і космос; зелена енергетика, воднева економіка, екологія; біомедична інженерія і здоров’я людини; аграрна інженерія; інформаційні технології, цифрова країна, кібербезпека", - йдеться у повідомленні.



На фестивалі значне місце відводитиметься темі оборонних розробок. Тому в перший день фестивалю, 12 серпня, відбудеться Міжнародний оборонний інвестиційний форум. На ньому обговорюватимуть стратегічно важливі проблеми й розвиток оборонної промисловості України до 2030 року. Головуватиме на заході віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.



Учасників фестивалю привітав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.



"Цьогорічний Sikorsky Challenge, який набирає обертів не тільки в Україні, а й у світі, - це унікальна можливість для науковців, бізнесменів, високопосадовців, інноваторів, стартаперів, студентів об’єднатися для втілення в життя інноваційних ідей та запровадження науково-технічних розробок, корисних для суспільства", - написав Шкарлет у Telegram.



Міністр наголосив, що Україна - це держава з талановитою молоддю, яка спроможна змінити світ.



"Саме студенти та молоді науковці прагнуть змін, набувають певного досвіду, здобувають знання та реалізують перші проєкти", - додав він.

Організатори фестивалю - Міністерство освіти і науки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Укроборонпром, Міністерство цифрової трансформації та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Каталог проєктів доступний тут.