У Києві розпочався фестиваль інноваційних проєктів Sikorsky Challenge 2021
У Києві в Національному технічному університеті "КПІ ім. Сікорського" стартував десятий фестиваль інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ"
Про це повідомляє Укрінформ.
Упродовж трьох конкурсних днів міжнародне журі та інвестори обиратимуть переможців, які отримають фінансову підтримку та сприяння в реалізації.
Як зазначається, щороку на конкурс Sikorsky Challenge надходить близько 200 інноваційних стартап-проєктів. Та цьогоріч ювілейний фестиваль відзначився рекордною кількістю заявок - 320 охочих узяти участь.
"З них експертна рада відібрала до фіналу 130 стартап-проєктів і науково-технічних розробок у шістьох напрямах: оборона й безпека; промисловий хайтек і космос; зелена енергетика, воднева економіка, екологія; біомедична інженерія і здоров’я людини; аграрна інженерія; інформаційні технології, цифрова країна, кібербезпека", - йдеться у повідомленні.
На фестивалі значне місце відводитиметься темі оборонних розробок. Тому в перший день фестивалю, 12 серпня, відбудеться Міжнародний оборонний інвестиційний форум. На ньому обговорюватимуть стратегічно важливі проблеми й розвиток оборонної промисловості України до 2030 року. Головуватиме на заході віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Учасників фестивалю привітав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Цьогорічний Sikorsky Challenge, який набирає обертів не тільки в Україні, а й у світі, - це унікальна можливість для науковців, бізнесменів, високопосадовців, інноваторів, стартаперів, студентів об’єднатися для втілення в життя інноваційних ідей та запровадження науково-технічних розробок, корисних для суспільства", - написав Шкарлет у Telegram.
Міністр наголосив, що Україна - це держава з талановитою молоддю, яка спроможна змінити світ.
"Саме студенти та молоді науковці прагнуть змін, набувають певного досвіду, здобувають знання та реалізують перші проєкти", - додав він.
Організатори фестивалю - Міністерство освіти і науки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Укроборонпром, Міністерство цифрової трансформації та КПІ ім. Ігоря Сікорського.
З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.
Каталог проєктів доступний тут.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.69
Купівля 26.69Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе