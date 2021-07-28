У Києві сталась ДТП з автомобілями Jeep та Lexus

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Машини рухалися по вулиці Стальського до вулиці Курнатовського.



За словами свідків, перед перехрестям автомобілі почали зупинятися, але не всі встигли зробити це вчасно. В результаті сталась ланцюгова аварія.



Зі слів свідків, через недотримання безпечної швидкості і дистанції жінка на Jeep врізалася в задню частину Toyota Venza, яка, в свою чергу, "догнала" Lexus RX.



Поліція встановлює обставини аварії.



В результаті ДТП постраждала водійка Toyota, медики надали їй допомогу на місці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb