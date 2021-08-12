У Києві сталася пожежа в гаражному кооперативі: згоріло щонайменше одне авто

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.



"12 серпня о 8:55 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.



Загоряння виникло у двоповерховій будівлі, вогонь перекинувся на сусідні гаражі.



Протягом години пожежу вдалося локалізувати на площі 400 кв.м. Гасіння вогню було ускладнене відсутністю поблизу пожежних гідрантів. Пожежникам довелося організувати постійний підвіз води та прокласти додаткові магістральні лінії до найближчих гідрантів.



Для ліквідації вогню було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу.

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