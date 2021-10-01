У Києві стріляли в авто голови Держархівної служби
У Києві стріляли в автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова
Про це він повідомив у Facebook.
Хромов учора був у службовому відрядженні у Вінниці.
Службове авто залишилося в архівному містечку.
"У цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який знаходився поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (або декілька). Куля, або дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю або життю немає", - написав він.
За його словами, ймовірного злочинця затримали.
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