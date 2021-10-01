У Києві стріляли в авто голови Держархівної служби

Про це він повідомив у Facebook.

Хромов учора був у службовому відрядженні у Вінниці.



Службове авто залишилося в архівному містечку.

"У цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який знаходився поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (або декілька). Куля, або дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю або життю немає", - написав він.

За його словами, ймовірного злочинця затримали.



