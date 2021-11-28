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У Києві створили Конгрес мусульман України. Духовне управління Криму не запросили

28 листопада, 2021 неділя
10:32
Суспільство

У суботу, 27 листопада 2021 року, в Києві відбулися установчі збори Конгресу мусульман України

Зустріч проходила за участі представників Духовного управління мусульман "УММА", Асоціації громадських організацій "Аль Раїд",  Ліги мусульманок України. Вони вирішили заснувати Конгрес і обрали його головою кримчанина Сейрана Аріфова, розповідає QIRIM News.

"Цілі - служіння інтересам мусульман України. В сферах громадській, освітній, просвітницькій, правозахисній.  Це новий етап. На попередньому треба було зберегти ідентичність мусульман, захистити їх від асиміляції, створити потужну структуру ісламських культурних центрів, мечетей. На новому етапі стоїть задача реалізуватися тут в Україні, для цього потрібна нова платформа", - сказав Аріфов.

Своєю чергою голова Ліги мусульманок України Ніяра Мамутова зазначила, що нова структура дозволить "активніше налагоджувати українським мусульманкам міжнародні зв’язки та впроваджувати нові форми роботи".

На з’їзді буди присутні представники посольств країн з переважно мусульманським населенням, а також представники міністерства культури України.

"Кримські татари, які були змушені виїхати з півострова після окупації його Росією, об’єднані переважно у Духовне управління мусульман Автономної республіки Крим та Духовне управління мусульман "УММА". Представники ДУМ АРК не були запрошені на установчі збори Конгресу мусульман України", - наголошує видання.


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