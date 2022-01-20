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У Києві судитимуть жінку, яка пограбувала банк на Оболоні та захопила заручника

20 січня, 2022 четвер
14:31
Новини суд

Жінка, яка влітку 2021 року в Києві пограбувала банк на Оболоні із захопленням заручника, постане перед судом

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, 20 липня 2021 року 23-річна підозрювана здійснила розбійний напад на відділення банку на вул. Автозаводській у Києві.

Спершу вона кинула у приміщення банку "коктейль Молотова", потім почала вимагати гроші в працівників, погрожувала предметом, схожим на пістолет. Працівники банку виконали вимогу та передали нападниці 15 тис. грн.

Після цього підозрювана взяла у заручники 35-річну відвідувачку та намагалася втекти. Зловмисницю затримали на виході з приміщення банку. Заручниця не постраждала.

"Одразу після вчинення злочину з'явилася інформація, що зловмисниця могла не усвідомлювати своїх дій, "чула якісь голоси" тощо, однак проведена психіатрична експертиза довела, що жінка є осудною. Її дії були свідомими та спланованими заздалегідь", - повідомила речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП.

Вона додала, що жінка придбала через інтернет пістолет, який, хоч і не є вогнепальною зброєю, використала як засіб погрожування співробітникам банківського відділення та заручниці - вони сприймали це як реальну загрозу своєму життю. 

За словами Максимець, обвинувачена визнає свою провину. Свої дії вона пояснила складними життєвими обставинами. Наразі жінка перебуває під домашнім арештом.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом розбійного нападу на банк, захоплення заручників та пошкодження майна (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
 

  • Нагадаємо, у Києві 20 липня 2021 пограбували банк. Жінка кинула у відділення "коктейль Молотова".
  • 22 липня суд обрав запобіжний захід жінці, яка пограбувала відділення банку у Києві на Оболоні - її віправили у слідчий ізолятор.
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