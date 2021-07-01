У Києві в автомобілі таксі виявили велику змію

Про це повідомила у Facebook Команда порятунку тварин у Києві.



Як з'ясували волонтери, полоз утік із погано зачиненого тераріуму у квартирі на 4-му поверсі. Змія сповзла по дереву, проповзла вулицею та залізла в автомобіль - в щілину між бензобаком і днищем машини.



Щоб витягти змію, авто довелося частково розібрати та зняти бензобак. Змію повернули господарям. Швидко знайти тварину вдалося, відстеживши її шлях за допомогою камер відеоспостереження.



Плямистий лазячий полоз (маїсовий полоз) або червона щуряча змія - рептилія роду Pantherophis, яка мешкає в Північній Америці. Тварина може сягати 1,2-1,8 метрів у довжину. У природному середовищі змія їсть переважно гризунів, в основному мишей і щурів, однак на деревах може ловити птахів і кажанів.





Нагадаємо, раніше на Буковині змія вкусила 12-річного хлопчика.

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