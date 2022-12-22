У Києві відбулася прем’єра документального фільму про російсько-українську війну “Життя на межі”
У київському кінотеатрі “Жовтень” відбулась українська прем’єра документального фільму “Життя на межі”. Це новий фільм двох українських ветеранів – режисера Павла Пелешка та продюсера Юрка Іванишина. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016-му було номіновано на “Оскар” як “Найкращий документальний повнометражний фільм”
За кілька днів до показу в Києві стрічка мала світову прем’єру – її показали в Берліні в легендарному кінотеатрі Delphi Filmpalast am Zoo. На українську прем’єру “Життя на межі” завітали військовослужбовці, волонтери, громадські та культурні діячі. Перед показом Дарка Бабіч, донька поета і військового Гліба Бабіча, зачитала вірш свого батька, який був спеціально написаний для фільму, але у фінальну версію монтажу не увійшов. Це один з останніх віршів поета, який у липні загинув на фронті.
Після показу глядачі тривалий час аплодували фільму стоячи.
“Життя на межі” – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни Росії проти України. Це перший і єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни – від 2014 року до сьогоднішніх днів. Стрічка показує, як після міжнародного успіху фільму “Зима у вогні” українські кінопродюсери Павло Пелешок та Юрко Іванишин прямо з окопів вирушають до Лос-Анджелеса на церемонію “Оскар”. Вони на війні з 2014 року, одразу після Революції Гідності, коли в Україні зародився рух спротиву. Впродовж років ветерани боронять Україну від російської агресії та продовжують знімати свою реальність, таку далеку для іншого світу.
З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу. І весь цей час продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у XXI столітті.
“У фільмі ми показуємо правду про Україну, щоб викрити російську брехню, – зазначає продюсер стрічки Юрко Іванишин. – Наш пріоритет – розповісти правду про російсько-українську війну міжнародним глядачам та світовим decision-мейкерам – політикам, діячам культури, іншим відомим людям. Хочемо, аби вони зрозуміли, що в цій війні, яка триває в Україні з 2014 року, ми відстоюємо насамперед нашу свободу і незалежність. І тому Україну потрібно підтримувати – щоб не допустити подібних війн у світі надалі”.
“Ми знайшли зрозумілу форму для світового глядача, аби пояснити йому, що наш світ вже давно розділився на до і після. І сталося це не 24 лютого. Світ має перестати формулювати примарну надію у запитанні “Що робити, якщо Росія нападе?”. Наш фільм чудово ілюструє правильне формулювання цього питання і робить принципову корекцію на «не ЯКЩО нападе, а КОЛИ нападе». І він є чудовим інструментом, щоб наочно пояснити, чим російсько-Українська війна відрізняється від тих, про які у світі чули раніше”, – додає режисер фільму Павло Пелешок.
В український прокат фільм поки не виходить – команда зосереджується на міжнародних показах. Зокрема, продюсери вже співпрацюють із Фондом Конрада Аденауера, за підтримки якого планують покази в різних містах Німеччини та інших країнах.
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