У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Богдана Ступки

Про це передає УНІАН.

На заході були присутні син Ступки Остап та онук Дмитро.

Також участь у заході взяли автор горельєфу, скульптор Микола Зноба та друзі та колеги Богдана Ступки.

Під час заходу заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, що існує ініціатива щодо перейменування одного зі скверів на честь Богдана Ступки.