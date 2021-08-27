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Головна Культура У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Богдана Ступки

У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Богдана Ступки

27 серпня, 2021 п'ятниця
13:23
Культура

На вулиці Заньковецької в Києві відкрили меморіальної дошки-горельєфу на будинку, де мешкав актор Богдан Ступка

Про це передає УНІАН.

На заході були присутні син Ступки Остап та онук Дмитро.

Також участь у заході взяли автор горельєфу, скульптор Микола Зноба та друзі та колеги Богдана Ступки.

Під час заходу заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, що існує ініціатива щодо перейменування одного зі скверів на честь Богдана Ступки.

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Богдан Ступка
пам'ятна дошка
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