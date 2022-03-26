У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті
Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлене після пошкодження ліній мереж внаслідок обстрілу росіянами передмістя
Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.
"Наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів. Фахівці провели ремонтні роботи у 6 місцях", - йдеться у повідомленні.
- Зранку 26 березня у Святошинському районі міста Києва було відсутнє електропостачання через обстріли в Гостомелі та Бучі.
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