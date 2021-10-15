У Києві ввечері можуть закрити на вхід три станції метро
У Києві ввечері можуть закрити на вхід станції метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"
Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.
"15 жовтня, у зв'язку із проведенням НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.
Так, перед початком гри можливе закриття станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
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