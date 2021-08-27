У Києві з Печерського райсуду евакуювали 120 людей через інформацію про замінування

Про це прес-секретар повідомила РБК-Україна.

"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 людей", - розповіла вона.

На місці події вже працюють правоохоронці та вибухотехніки.



Фахівці перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.