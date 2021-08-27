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Головна Суспільство У Києві з Печерського райсуду евакуювали 120 людей через інформацію про замінування

У Києві з Печерського райсуду евакуювали 120 людей через інформацію про замінування

27 серпня, 2021 п'ятниця
15:35

Прес-секретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева розповіла, що у Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду

Про це прес-секретар повідомила РБК-Україна.

"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 людей", - розповіла вона.

На місці події вже працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Фахівці перевіряють будівлю на наявність вибухових пристроїв.

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евакуація
замінування
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