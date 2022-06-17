У Києві заборонили гучну музику та піротехніку

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

Жирнов видав доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням апаратури й застосування гучномовних установок.

Як ідеться в документі, в умовах агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан містян.