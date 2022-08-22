Про це повідомляє Національна поліція.

У Шевченківському районі поліцейські затримали киянина з партією психотропів вартістю майже 50 млн грн. Під час огляду його автівки поліцейські вилучили 15 кг Альфа-PVP у сухому стані та 100 літрів – у рідкому.

Оперативники встановили, що психотропи виготовлялись у одному зі столичних гаражів, де під час обшуку поліцейські виявили потужну нарколабораторію, оснащену сучасним обладнанням. За попередніми оцінками, у цій лабораторії можна було виробляти до 200 кг заборонених речовин в місяць.

Всі речові докази вилучено та скеровано для проведення експертних досліджень.

Дилера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.





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