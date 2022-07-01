Про це повідомляє сайт СБУ.

Громадянина РФ, який переховувався на території України від правоохоронців Литовської Республіки, затримали в Києві.

Він перебував у міжнародному розшуці за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних із фінансовими оборудками. СБУ повідомила, що зловмисник намагався легалізуватися в Хмельницькому, проте у нього не вийшло і він втік до Києва. Там його затримали співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.