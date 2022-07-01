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Головна Кримінал У Києві затримали росіянина, якого Інтерпол роками розшукував за тяжкі злочини

У Києві затримали росіянина, якого Інтерпол роками розшукував за тяжкі злочини

1 липня, 2022 п'ятниця
17:21
Кримінал СБУ, затримання

Служба безпеки України затримала громадянина Російської Федерації, якого розшукував Інтерпол

Про це повідомляє сайт СБУ.

Громадянина РФ, який переховувався на території України від правоохоронців Литовської Республіки, затримали в Києві.

Він перебував у міжнародному розшуці за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних із фінансовими оборудками. СБУ повідомила, що зловмисник намагався легалізуватися в Хмельницькому, проте у нього не вийшло і він втік до Києва. Там його затримали співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.

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Новини
СБУ
Інтерпол
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