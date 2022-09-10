У Києві з’явилося соціальне кафе-пекарня Sunshine Café

На території торговельного центру METRO Почайна відкрилося перше в Києві соціальне кафе-пекарня Sunshine Café. Тут працюватиме молодь із синдромом Дауна та іншими інтелектуальними порушеннями.“Ми різні — але ми рівні!”, - цим гаслом керувалася засновниця Благодійного Фонду “Сонячні Люди” Аліна Живаго, коли загорілася ідеєю відкрити пекарню. Вона сама пережила горе. Бо її донька також народилася із важкою хворобою.

“Уявіть собі, ви народжуєте довгоочікувану дитину, і в пологовому будинку вам пропонують залишити її. Вашу дитину неохоче беруть до дитячого садка та до школи. У Києві тільки два професійних училища, що приймають на навчання молодь із ментальними розладами.“, – ділиться власною історією Аліна Живаго.

Роботодавці бояться брати на роботу таких людей, бо не розуміють специфіки спілкування та поводження з ними. Не знають як із ними працювати. А батьки дорослих із ментальними порушеннями не мають часу на свою роботу та на себе, оскільки постійно вимушені займатися питаннями своїх дітей. Між тим, в Україні проживають понад 17 тисяч людей із синдромами Дауна та іншими інтелектуальними відхиленнями. Дев'яносто відсотків із них не працевлаштовані. Вони не можуть забезпечувати а ні себе, а ні своє майбутнє. “Тому місія соціально-відповідального бізнесу — зруйнувати цей стереотип та подарувати шанс на повноцінне життя кожному, - вважає генеральна директорка METRO Україна Олена Вдовиченко. Своє плече в реалізації інноваційного проекту Sunshine Café підставила компанія МЕТРО. На пільгових умовах надали приміщення для кафе розміром 150 квадратних метрів на території торговельного центру; професійне обладнання для випікання піци; кухонний посуд та елементи декору для кафе. Також забезпечили експертну допомогу щодо вибору асортименту разом із HoReCa-менеджерами METRO; професійні консультації і кулінарні майстер-класи для працівників Sunshine Café від HoReCa-клієнтів мережі.

“Ми долучилися до соціального проєкту громадської організації “Сонячні люди”. Зараз наша країна переживає складні часи, проте ця тема на часі, вона дарує світло і ми надзвичайно вдячні нашим соціальним партнерам за можливість стати частиною такого важливого проєкту! Ми бажаємо команді вдалого старту і надаватимемо максимальну підтримку“, – розповідає генеральна директорка METRO Україна Олена Вдовиченко.

У планах новоспеченої команди вже з'явилися проєкти із соціальної допомоги. Збираються забезпечувати харчами незахищені верстви населення, воїнів Збройних Сил України та територіальної оборони.