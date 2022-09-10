У Києві з’явилося соціальне кафе-пекарня Sunshine Café
Унікальність закладу у тому, що тут працюватиме молодь із інтелектуальними відхиленнями
“Уявіть собі, ви народжуєте довгоочікувану дитину, і в пологовому будинку вам пропонують залишити її. Вашу дитину неохоче беруть до дитячого садка та до школи. У Києві тільки два професійних училища, що приймають на навчання молодь із ментальними розладами.“, – ділиться власною історією Аліна Живаго.
Роботодавці бояться брати на роботу таких людей, бо не розуміють специфіки спілкування та поводження з ними. Не знають як із ними працювати. А батьки дорослих із ментальними порушеннями не мають часу на свою роботу та на себе, оскільки постійно вимушені займатися питаннями своїх дітей. Між тим, в Україні проживають понад 17 тисяч людей із синдромами Дауна та іншими інтелектуальними відхиленнями. Дев'яносто відсотків із них не працевлаштовані. Вони не можуть забезпечувати а ні себе, а ні своє майбутнє. “Тому місія соціально-відповідального бізнесу — зруйнувати цей стереотип та подарувати шанс на повноцінне життя кожному, - вважає генеральна директорка METRO Україна Олена Вдовиченко. Своє плече в реалізації інноваційного проекту Sunshine Café підставила компанія МЕТРО. На пільгових умовах надали приміщення для кафе розміром 150 квадратних метрів на території торговельного центру; професійне обладнання для випікання піци; кухонний посуд та елементи декору для кафе. Також забезпечили експертну допомогу щодо вибору асортименту разом із HoReCa-менеджерами METRO; професійні консультації і кулінарні майстер-класи для працівників Sunshine Café від HoReCa-клієнтів мережі.
“Ми долучилися до соціального проєкту громадської організації “Сонячні люди”. Зараз наша країна переживає складні часи, проте ця тема на часі, вона дарує світло і ми надзвичайно вдячні нашим соціальним партнерам за можливість стати частиною такого важливого проєкту! Ми бажаємо команді вдалого старту і надаватимемо максимальну підтримку“, – розповідає генеральна директорка METRO Україна Олена Вдовиченко.
У планах новоспеченої команди вже з'явилися проєкти із соціальної допомоги. Збираються забезпечувати харчами незахищені верстви населення, воїнів Збройних Сил України та територіальної оборони.
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