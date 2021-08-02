У Кирилівці внаслідок зіткнення гідроскутера та надувного "банану" постраждало 4 людини
У смт Кирилівка Запорізької області від зіткнення гідроскутера та надувного "банана" постраждали 4 людини, серед яких є дитина
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зазначається, що медична допомога була надана чотирьом особам: чоловікам 30 та 41 років, жінці 43 років та хлопчику 9 років.
"Двох осіб було госпіталізовано до лікарні: чоловіка 30 років з закритою травмою поперекового відділу хребта та жінку 43 років з закритою травмою правого стегна", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали 2 фельдшерські бригади ЕМД.
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