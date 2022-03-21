У Китаї розбився пасажирський літак з 133 особами на борту
У Китаї авіакатастрофи зазнав пасажирський Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines з 133 особами на борту
Про це повідомляє CGTN.
Літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. Зазначається, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії прибули рятувальники. Внаслідок падіння виникла лісова пожежа.
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