У Китаї розбився пасажирський літак з 133 особами на борту

Про це повідомляє CGTN.

Літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. Зазначається, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії прибули рятувальники. Внаслідок падіння виникла лісова пожежа.

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