У коміксах DC з'явиться перший супергерой-українець
У коміксі DC "Stormwatch" з'явиться перший супергерой-українець - Павло Ступка, з позивним "Ядро"
Про це повідомляє Bleeding Cool.
Наразі відомо, що "Ядро" - живий ядерний генератор. Йому 52 роки, але виглядає він на 16. У коміксі зазначається, що "атомна енергетика позбавляє зморшок".
Видання Bleeding Cool отримало підтверджений витік інформації, що Ступка стане частиною команди Stormwatch у новому випуску, присвяченому 30-річній річниці видавництва Wildstorm, яке є частиною гіганта DC. Спецвипуск коміксу зі Ступкою вийде вже у вівторок, 29 листопада.
DC Comics - одне з найбільш відомих у світі видавництв коміксів, саме йому належать комікси про Бетмена, Супермена, "Лігу Справедливості" та інші.
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