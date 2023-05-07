У Конго внаслідок паводків загинули щонайменше 200 людей
У Конго паводки та спричинені ними зсуви ґрунту забрали життя щонайменше 200 людей, тривають пошуки зниклих безвісти
Про це інформує AP.
Природний катаклізм почався у четвер, коли річки вийшли з берегів у селах на території Калехе, поблизу озера Ківу. Очевидці зазначають, що паводки прийшли настільки раптово, що застали всіх зненацька.
Найбільше постраждала територія Калехе. Її адміністратор Томас Бакенге розповів журналістам, що станом на суботу було виявлено 203 тіла загиблих. Тривають пошуки інших зниклих безвісти. У селищі Ніамикубі паводки знищили декілька сотень помешкань. Рятувальники розкопували руїни в пошуках тіл загиблих.
Губернатор Південного Ківу Тео Нґвабідже відвідав Калехе та повідомив у твіттері, що уряд Конго надіслав у провінції медичні препарати та продовольство.
Також AP пише, що декілька важливих доріг до постраждалих регіонів стали непрохідними через дощі. Це перешкоджає пошуково-рятувальній роботі.
У понеділок, 8 травня, по всьому Конго оголосять національний день трауру. Його метою буде вшанування жертв цього природного катаклізму.
- 3 травня стало відомо, що через тривалі потужні дощі кількість жертв зсувів та повеней у Руанді зросла до понад 100 осіб.
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