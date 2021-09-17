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У Конгресі США пропонують збільшити оборонну допомогу Україні на $50 млн

17 вересня, 2021 п'ятниця
10:39
війна з Росією

Конгресу США пропонують затвердити збільшення витрат на оборонну допомогу Україні на $50 млн

Про це йдеться у проєкті оборонного бюджету США на 2022-й фіскальний рік.

"Збільшити на $50 млн (витрати - ред.) для Ініціативи сприяння безпеці України", - йдеться у документі.

Також у документі пропонується розширити повноваження міністра оборони за згодою держсекретаря щодо надання безпекової та розвідувальної допомоги військовим та іншим державним силам безпеки України.

Крім того, проєкт оборонного бюджету США передбачає продовження обмеження військового співробітництва з РФ, забороняє використання коштів для будь-якої діяльності, що сприяє визнанню анексії Криму Росією,

Автори документи також висловлюють переконання, що США повинні продовжувати пріоритетну підтримку краї Балтії - Естонії, Латвії та Литви - в безпекових питаннях.

  • Нагадаємо, раніше посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що США підтвердили намір активно допомагати Україні протистояти російській агресії.
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