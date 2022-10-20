У конкурсі "Євробачення-2023" візьмуть участь представники 37 країн
20 жовтня стало відомо, що в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" візьмуть участь 37 країн
Про це інформує пресслужба Європейського мовного союзу (EBU).
"37 країн візьмуть участь у 67-му Євробаченні, яке відбудеться у Ліверпулі (Велика Британія – ред.)", – йдеться у повідомленні.
Загалом участь у Євробаченні-2023 візьмуть такі країни: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна та Велика Британія.
- Як повідомлялось, що 67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги Kalush Orchestra в Турині цього року через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки. Гранд-фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.
- Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.
- Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії з Євробачення.
- Українська співачка Slavia змагатиметься за право взяти участь у національному відборі Євробачення, який відбудеться у грудні цього року.
- 17 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.
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