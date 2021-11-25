У Кракові триває унікальна українсько-польська виставка "Україна. Спільні погляди на взаємини"
У Міжнародному Центрі культури в Кракові триває унікальна україно-польська виставка "Ukraina. Wzajemne spojrzenia /Україна. Інші погляди на взаємини"
Вона організована спільно Міжнародним центром цультури у Кракові та Національним художнім музеєм України, і профінансована спільно Міністерством культури і національної спадщини Польщі та Українським Культурним Фондоморганізована спільно Міжнародним центром цультури у Кракові та Національним художнім музеєм України, і профінансована спільно Міністерством культури і національної спадщини Польщі та Українським Культурним Фондом.
На вернісажі представлено 60 творів кінця XVII-XXI cт. з колекцій Національного художнього музею України, Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", Національного музею "Київська картинна галерея", Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, приватних зібрань й фондів сучасних художників. Хронологія показу охоплює більше трьох століть, основними тематичними лініями є державотворення, козацтво, національні песоніфікації, та ін.
Журналістка Еспресо Марія Гурська побувала на виставці і поспілкувалося з доктором Жанною Комар, яка разом з Оксаною Баршиновою є співкураторкою експозиції.
Як зазначає Жанна Комар, вернісаж розповідає про Україну польському глядачеві – головною публікою є мешканці Кракова і туристи – звичайні перехожі, які гуляючи центром міста і проходячи повз, можуть потрапити на виставку.
Основа експозиції - роботи видатних митців з кінця XVII сторіччя до сучасності. Найстарший експонат - ікона "Покров Богородиці" з села Кобижча на Чернігівщині. Серед інших творів давнини - роботи Тараса Шевченка, польського баталіста Юзефа Брандта, російського реаліста Іллі Репіна. Твори з XIX сторіччя співставляються із роботами авангардистів початку ХХ сторіччя – Георгія Нарбута, Віктора Пальмова, Льва Крамаренка. Роботи ж сучасних митців представлені знаковими іменами Анатолія Криволапа, Олега Тістола та інших майстрів – зокрема, молоді, яка в своїй творчості використовує мову поп-арту, сучасне мистецтво, західну рекламу та радянську пропаганду – Нікіти Кадана, Романа Мініна, Влади Ралко чи об’єднання "Відкрита група".
Надзвичайно цікавим є аранжування виставки – твори розміщені ніби на будівельних лісах, на поліетиленовій плівці. Ця концепція пластичного оформлення авторства Рафала Бартковича з одного боку, складає враження того, що українська культура для польського широкого глядача ніби усе ще перебуває на стадії "розпаковки" - з багатьма невідомими - на етапі формування її сприйняття, з іншого – може говорити про необхідність перезавантаження та "реконструкції" польсько-українських взаємин.
В рамках проєкту було видано також альбом "Україна. Інші погляди на взаємини", присвячений мистецькому діалогу між польським та українським , який супроводжує кураторський текст Оксани Баршинової й Жанни Комар, а також есеї Анни Лазар і Миколи Рябчука.
Глобальною метою виставки є розбудова добросусідських відносин між Україною та Польщею, формування позитивного іміджу України в світі. Вернісаж доповнює цикл подій у Кракові присвячених 30-річчю відновлення Незалежності України.
Експозицію можна оглянути до 16 січня 2022 року.
Більше про виставку можна дізнатися з матеріалу телеканалу Еспресо:
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