У Кракові вручили премію імені Станіслава Вінценза

Станіслав Вінценз – гуманіст, письменник, філософ, перекладач, автор єдиного епосу про Гуцульщину "На високій полонині".

Лауреатом польської Премії Вінценза-2021 став Войчех Орнат – промоутер мультикультуралізму у Східній Європі, власник і засновник видавництва Austeria на краківському Казимежі, яке зосереджується на виданні найцінніших праць, пов’язаних з єврейською тематикою. Серед публікацій видавництва - твори Джозефа Рота, сучасна поезія та проза Адама Водніцького, а також значна кількість творів їдиш та єврейської літератури.

Польська премія Вінценза у розмірі 40 тис. злотих (приблизно 300 тис. грн) вручається з 2005 року. Її лауреатами у різні роки були, зокрема, Олег Сенцов, Сергій Жадан, Ярослав Грицак, Світлана Алексієвич, Агнєшка Голланд, Кшиштоф Пендерецький та інші.

В Україні Премію Станіслава Вінценза вручають щороку в рамках Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia- за гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів.

Лауреатами української Премії імені Станіслава Вінценза з 2018-го року були: правозахисник, публіцист, релігієзнавець, дисидент Мирослав Маринович (2018), поет і видавець Іван Малкович (2019), дослідник культури, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства і головний редактор видавництва “Дух і Літера” Леонід Фінберг (2020).





Лауреатом української Премії імені Станіслава Вінценза 2021 року став літературознавець, есеїст, перекладач та член Українського ПЕН Петро Рихло.



