У Краматорську відбулась хода до сьомої річниці звільнення міста від російських окупантів
Краматорськ відсвяткував сьому річницю звільнення від російсько-окупаційних військ
Про це повідомляє видання "Общежитие".
5 липня офіційно є Днем звільнення Краматорська від проросійських терористів.
В місті пройшов марш, в якому взяли участь військові, прикордонники, Нацгвардія та мирні жителі. Також по центру пройшла бойова техніка.
Під час святкування у небо запустили прапор України на повітряних кульках. Також хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув за свободу міста та держави.
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