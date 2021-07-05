У Краматорську відбулась хода до сьомої річниці звільнення міста від російських окупантів

Про це повідомляє видання "Общежитие".



5 липня офіційно є Днем звільнення Краматорська від проросійських терористів.



В місті пройшов марш, в якому взяли участь військові, прикордонники, Нацгвардія та мирні жителі. Також по центру пройшла бойова техніка.



Під час святкування у небо запустили прапор України на повітряних кульках. Також хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув за свободу міста та держави.









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