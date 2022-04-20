У Кремлі наростає невдоволення Путіним, але висловлювати його відкрито високопосадовці наразі бояться, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Невдоволені, що займають високі посади в російському уряді або в управлінні державними компаніями, вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, але вважають, що поки що немає жодних шансів на зміну курсу з боку Путіна.

Все більше інсайдерів з Кремля переконані, що бажання Путіна продовжувати війну прирече Росію на роки ізоляції та підвищить напругу до такого рівня, що вона знищить російську економіку, її безпеку та глобальний вплив. Але багато впливових гравців надто налякані репресіями, щоб публічно говорити про своє невдоволення, - констатує видання.

Нагадаємо, Bloomberg також вважає, що Путін продовжуватиме війну в Україні, щоб не показати Росію "безнадійно вразливою і слабкою".

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