У Курській області РФ військовий випадково розстріляв російських солдатів

Про це написав російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що інцидент стався у військовій частині недалеко від кордону з Україною. За інформацією видання, один з солдатів стояв на посту та помітив рух. Не отримавши відповіді, чоловік відкрив вогонь з автомата Калашнікова.

Було поранено двох мобілізованих 19 та 22 років, молодший солдат зрештою загинув, інший перебуває у лікарні.