У Курській області РФ військовий випадково розстріляв російських солдатів
Вночі 6 березня, у Курській області військовий РФ випадково розстріляв двох інших солдатів через те, що вони не відповіли на питання "Хто йде?", один з них загинув
Про це написав російський телеграм-канал Baza.
Зазначається, що інцидент стався у військовій частині недалеко від кордону з Україною. За інформацією видання, один з солдатів стояв на посту та помітив рух. Не отримавши відповіді, чоловік відкрив вогонь з автомата Калашнікова.
Було поранено двох мобілізованих 19 та 22 років, молодший солдат зрештою загинув, інший перебуває у лікарні.
- 6 березня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито ЗСУ обстріляли прикордонне село Іскра, внаслідок чого населений пункт лишився без світла.
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