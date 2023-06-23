У Курську прогриміли вибухи. Нібито спрацювала ППО
У ніч з 22 на 23 червня у російському Курську лунають вибухи
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Курську чули неодноразово. Починаючи з 23:30 за київським часом.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про роботу ППО.
"Над Курськом нашою системою ППО був збитий безпілотник. Велике прохання, у разі виявлення уламків не чіпати їх та повідомляти за номером 112!", - пише Старовойт.
Пізніше Старовойт знову написав про нібито роботу ППО.
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