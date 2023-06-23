У Курську прогриміли вибухи. Нібито спрацювала ППО

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи у Курську чули неодноразово. Починаючи з 23:30 за київським часом.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про роботу ППО.

"Над Курськом нашою системою ППО був збитий безпілотник. Велике прохання, у разі виявлення уламків не чіпати їх та повідомляти за номером 112!", - пише Старовойт.

Пізніше Старовойт знову написав про нібито роботу ППО.